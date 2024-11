Beim Abbiegen in Auto gekracht: Radfahrer verletzt

Pkw-Lenker und Ehefrau kamen mit Schrecken davon

Durch die Kollision prallte der Radfahrer zunächst gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Dabei zog sich der Mann erhebliche Verletzungen am Brustkorb zu und musste nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Der Pkw-Lenker und seine am Beifahrersitz mitfahrende Ehefrau blieben unverletzt. Am Rennrad um am Auto entstand jeweils beträchtlicher Sachschaden.