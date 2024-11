Polizei stoppte Raser und mehrere Alkolenker

Zwei betrunkene Frauen am Steuer ertappten Beamte in der Stadt Salzburg. Eine Deutsche (54) war mit 0,6, eine Nordmazedonierin mit 0,8 Promille am Steuer. Die Frau hatte ihre fünfjährige Tochter im Auto. Auch die beiden Lenkerinnen musste ihre Fahrzeuge stehen lassen und den Schein abgeben.