Schnuppertag in der Schule hilft bei Entscheidung

Ein paar Tage auf Probe in der neuen Klasse sitzen

Zusätzlich bieten viele auch sogenannte „Schnuppertage“ an, auf die heute näher eingegangen werden soll. Es ist eine interessante und stressfreiere Informationsalternative, die immer beliebter wird. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Man erlebt Schule direkt und „erschnuppert“ sozusagen die Wunschschule. Das Erleben des Schulalltages bietet authentische und vielfach umfassende Eindrücke, wie lange die Schultage sind, was dort an Leistung gefordert wird, wie gearbeitet und unterrichtet wird, welche Unterrichtsmethoden umgesetzt werden und wie das angebotene Bildungsprodukt an der „Gastschule“ tatsächlich umgesetzt wird.