Elektro- statt Diesel-Busse für zwei Städte

Seit fast einem Jahr schon fahren die ersten vollelektrischen Busse auf Linien des Salzburger Verkehrsverbundes: nämlich auf den Linien 36 und 181 in Salzburg und Wals. Nun kommen die Elektro-Busse auch in die Bezirke: Mit Dezember werden in Saalfelden, der größten Stadtgemeinde im Pinzgau, E-Busse zum Einsatz kommen: auf den Linien 60 und 61 der Stadt sowie der Linie 62 des SVV.