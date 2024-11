„Sami“ schwebt nun doppelt auf Wolke sieben

„Keine Ungustln im Team“

Auch sportlich läuft’s seit Wochen rund, in den letzten fünf Ligaspielen hielt Sahin-Radlinger dreimal die Null. Vor allem beim letzten 1:0-Erfolg in Wolfsberg glänzte der 32-Jährige mit drei Top-Paraden. Dabei war der Start nicht nur für „Sami“, der im Sommer von Almere nach Favoriten kam, alles andere als einfach. Christian Früchtl, der für eine Ablöse von rund einer Million Euro zu Lecce in die Serie A wechselte, hinterließ im Kasten große Fußstapfen. Dazu folgte das bittere Aus in der Europacup-Quali und die Pleite zum Liga-Auftakt bei BW Linz. „Das war nicht leicht wegzustecken. Wir hatten viele Neuzugänge, waren nicht eingespielt. Es brauchte Zeit, um das Vertrauen und die Mentalität zu entwickeln. Der Charakter in der Mannschaft ist überragend, wir haben keine Ungustln, unternehmen auch neben dem Platz mit Bowling, Go-Kart oder Padel-Tennis viele Aktivitäten.“