Frau hatte bei Autoüberschlag Glück im Unglück

Die junge Einheimische fuhr am Freitag gegen 7.15 Uhr auf der Reschenstraße von Pfunds in Richtung Landeck, als sie im Gemeindegebiet von Ried im Oberinntal laut Polizei in einer leichten, übersichtlichen Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenspur geriet, auf der ihr gerade ein 55-jähriger Österreicher in seinem Auto entgegenkam.