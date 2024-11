Krautwaschl: „Nicht als billiges Beiwagerl“

Bei der Nationalratswahl waren die Grünen nicht so erfolgreich wie erhofft. Bremst Sie das jetzt in der Steiermark?

Das ist eher ein Ansporn, noch mehr für das zu kämpfen, was wir in der Steiermark umsetzen können. Da haben wir ganz viele hochvernünftige Lösungsvorschläge. Ich bin sehr zuversichtlich.