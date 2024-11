Es ist amtlich: Ilzer-Ära bei Sturm ist zu Ende!

Jürgen Säumel sagt: „Christian Ilzer übergibt eine mehr als intakte Mannschaft bei der ich mich freue, mit ihr arbeiten zu dürfen. Ich war mit Chris in den vergangene Monaten in ständigem Austausch und habe auch mit Sturm II dieselben Spielprinzipen verfolgt, daher bin ich davon überzeugt, dass wir den eingeschlagenen Weg weitergehen können. Vielen Dank an die Vereinsführung für das in mich und mein Trainerteam entgegengebrachte Vertrauen, wir freuen uns sehr auf diese Aufgabe und darauf, am Montag das erste Mal gemeinsam mit der Mannschaft zu trainieren.“