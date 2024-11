Lichterpark Lumagica: Innsbruck leuchtet wieder

Der Hofgarten in Innsbruck hat sich auch in diesem Jahr wieder in eine strahlende Oase des Lichts verwandelt. Unter dem Motto „Peace, Love, Family“ lädt der magische Lichterpark Lumagica dazu ein, in eine faszinierende Welt aus Licht und Illusionen einzutauchen. „Diese einzigartige Kombination aus Kunst, Technologie und Natur verspricht ein sinnliches Erlebnis, das die Werte von Frieden, Liebe und familiärer Zusammengehörigkeit in den Mittelpunkt stellt“, so die Veranstalter.