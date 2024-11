2. Staffel: Feiern Sie wie „Die Kaiserin“!

Staffel 2 taucht noch tiefer in das Leben der jungen Kaiserin ein

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel taucht die Fortsetzung jetzt ab 22. November noch tiefer in das Leben der jungen Kaiserin ein, die zwischen höfischen Zwängen, politischem Druck und ihrem eigenen Freiheitsdrang balanciert. Mit ihrer rebellischen Natur und dem Wunsch nach Selbstbestimmung sorgt Elisabeth nicht nur am Wiener Hof für Aufsehen, sondern begeistert in der Netflix-Serie auch Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit.