„Mega-Turbine“ befeuert Kampf gegen Klimakrise

Ein kräftiges Tüpferl auf dem Ü der EVN: Denn rund zwei Drittel des Wärmebedarfs werden über Österreichs längste Fernwärmetransportleitung aus der Abwärme der Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr des ökologisch denkenden Versorgers bereitgestellt. Um den Anteil an umweltfreundlicher Energie weiter zu steigern, wird nun in Kooperation aus Industrie, der Landeshauptstadt und der EVN am Gelände der Firma Salzer an der Stattersdorfer Hauptstraße dieses Naturheizwerk der besonders sanften Art errichtet.