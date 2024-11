Blauzungenkrankheit ist in Salzburg angekommen

Impfung lindert Symptome

Um für das Virus empfängliche Tierarten – vor allem Rinder und Schafe – vor Todesfällen und schweren Erkrankungen zu schützen, wird Tierhaltern die Impfung, besonders gegen den Serotyp 3, dringend empfohlen. „Sie ist die einzige effektive Vorsorgemaßnahme, schwächt den Verlauf der Erkrankung deutlich ab und verhindert damit Tierleid. Insbesondere ist eine Impfung in den Wintermonaten zur Vorbereitung der nächsten Weidesaison in Betracht zu ziehen“, so Peter Schiefer.