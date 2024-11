Nach der Wanderung in der Therme entspannen

Wir starten am Hauptplatz in Fohnsdorf (736 m) und gehen leicht bergauf an der Kirche vorbei, immer geradeaus in Richtung Fohnsdorfer Graben. Kurz nach dem Parkplatz mit der Wanderübersichtstafel erreichen wir die Ruine Fohnsdorf (811 m). Nun folgen wir der breiten Schotterstraße ca. 2,3 km bergauf zur Kreuzung beim Bauernhof vulgo Gstättner (1040 m).