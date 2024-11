Gewinnen Sie Tickets & eine VIP-Reise nach Italien

Die Seebühne in Mörbisch am Neusiedlersee wird am 4. August 2025 zur perfekten Kulisse einer Sommernacht voll italienischer Romantik. Bei „Amore Italiana – die Italienische Schlagernacht“ bitten Al Bano und Romina Power, die unangefochtenen Stars des Italo-Schlagers, gemeinsam mit weiteren Italo-Pop-Legenden zu einem Abend voller Leidenschaft und zeitlosen Melodien made in Italy. Begleitet von einer Liveband, werden sie ihre Klassiker „Felicità“, „Sempre Sempre“, „Ci sarà“ und viele weitere Hymnen an die Liebe und das Leben anstimmen.