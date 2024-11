Nach 16 Jahren sind die „Nachbarn“ nun ein Team

Gemeinsamer Start in Doha

Die ersten Turniere bestreiten sie gemeinsam im März in Brasilien. Davor, im Dezember, schlagen sie noch beim Finale des „King of the court“-Events in Doha auf. „Diese Turniere machen richtig viel Spaß. Christoph hat eines heuer schon gewonnen, ich hab auch Punkte gesammelt“, freut sich Waller. Der ja erst seit Kurzem – exakt nach 79 Tagen Pause – nach einer Knie-OP wieder fit ist.