Menschenrettung: Mann stürzte in Burggraben

Mitten in der Nacht auf Mittwoch wurde die Freiwillige Feuerwehr Wartberg zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Ein Mann war aus unbekannter Ursache in den Burggraben der Burgruine Lichtenegg gestürzt. Der 36-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass er sich nicht mehr selbst aus der misslichen Lage befreien konnte.