Von Piste abgekommen: 80 Meter ins Tal gerutscht

Freund setzte Notruf ab

Der Deutsche zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Freund, der den Vorfall beobachtet hatte, setzte die Rettungskette in Gang. „Der 37-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in weiterer Folge zur Versorgung in die Klinik Innsbruck geflogen.“