Mit Carrera die Rennaction daheim erleben

Ferrari-Fans und kleine Rennfahrer aufgepasst: Das Carrera GO!!! Set „Ferrari SF90 XX Stradale“ bringt die Faszination der ikonischen Ferrari-Supersportwagen in die eigenen vier Wände! Mit dabei sind zwei originalgetreu nachgebildete Modelle des Ferrari SF-90 XX Stradale, die in den typischen Farben „Grigio Scuro“ und „Rosso Corsa“ begeistern. Ob für Ferrari-Liebhaber oder junge Nachwuchsrennfahrer ab sechs Jahren – dieses Set liefert echtes Rennbahn-Feeling und verbindet authentische Ferrari-Power mit ultimativer Action auf der Strecke.