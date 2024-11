Klub-WM in irgendeinem Emirat „absolut sinnlos“!

Immer mehr Spiele und immer kürzere Pausen – der Fußball-Kalender wird immer dichter. Zum Wohl der immer mehr Geld lukrierenden Verbände und zum Leid der immer näher an ihre Belastungsgrenzen herankommenden Spieler. Marc Janko kann sich als Ex-ÖFB-Stürmer gut in das immer stressiger werdende Leben der Fußballer hineinfühlen – und übt nun Kritik an der aktuellen Entwicklung, die etwa die Klub-WM bald debütieren lässt: „Das interessiert den reinen Fußball-Fan doch überhaupt nicht …“