Gelungene CL-Generalprobe für SKN-Frauen

Dadurch gelang eine perfekte Generalprobe vor dem Aufeinandertreffen mit Champions-League-Titelverteidiger FC Barcelona am Dienstag (18.45 Uhr) im Estadi Johan Cruyff. Dank Toren von Kamila Dubcova (43.), Rita Schumacher (53.), Melike Pekel (57.) und Maria Mikolajova (74.) bauten die Niederösterreicherinnen den Vorsprung auf den ebenfalls noch ungeschlagenen Verfolger Austria Wien in der Tabelle zumindest für einen Tag auf fünf Punkte aus. Carina Wenninger und Co. sind erst am Sonntag im Wiener Heim-Derby gegen die viertplatzierte Vienna im Einsatz.