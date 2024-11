Messer-Mann gesteht weiterhin nicht

Die Tat ereignete sich laut Polizei bereits am Nachmittag des 23. Oktober, der Verdächtige flog kurz darauf in den Urlaub. Die Verletzte (30) kam zunächst in das Schwarzacher Krankenhaus und wurde später ins Salzburger Uniklinikum überstellt. Der 39-jährige Türke kehrte dieser Tage nach Salzburg zurück – und wurde prompt verhaftet.