Rekord: Bei der Tauschbörse geht’s wieder rund!

Heute geht's in Bischofshofen in den zweiten Tag der Börse. Von 9 bis 13 Uhr sind die Türen der Wielandnerhalle geöffnet. In zwei Wochen wandert der Marktplatz nach Salzburg in die Messe: Am 23. und 24. November werden die Hallen 3, 4 und 5 für Wintersportfans geöffnet.