„Skisport soll für Familien leistbar sein“

„Die Teuerung der vergangenen Monate trifft die Salzburger Familien. Gerade aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Wintertauschbörse auch heuer stattfindet“, sagt Peter Eder. Der Präsident der Arbeiterkammer Salzburg eröffnet am Samstag die alljährliche Wintertauschbörse in der Wielandnerhalle in Bischofshofen, bei der gebrauchte Alpin- und Tourenausrüstungen angeboten werden. Aber nicht nur das: Auch heuer gibt es wieder die Möglichkeit, vergünstigte Tagesskipässe zu ergattern. 10.000 Stück können erworben werden. Doch anders als in den Jahren zuvor ist der Preis für die vergünstigte „SuperSkiCard“ heuer um fünf Euro gestiegen und kostet 59 Euro. Als Grund nennt die Arbeiterkammer die Teuerung.