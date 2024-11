„Wölfe“-Chaos! Die Gründe für die Hasenhüttl-Krise

Ein Eklat hält den Verein in Atem

Mit Jonas Wind und Lovro Majer stehen nun zwei Spieler im Kader, die viel Gehalt verdienen, aber eigentlich nicht so richtig zum Spielkonzept von Hasenhüttl passen. Sie in das System zu integrieren, ist dem Österreicher noch nicht geglückt. Außerdem fehlen der Mannschaft echte Führungsspieler. Lediglich Kapitän Maximilian Arnold geht voran. Routinier Yannick Gerhardt ist auch ein Mann der klaren Worte – allerdings spielt der sportlich derzeit kaum mehr eine Rolle.