GAK zieht „rote Mauer“ hoch – auch gegen Tirol?

Mit der WSG Tirol kommt auch Trainer Philipp Semlic, unter dem Jovicic seinerzeit bei Lafnitz kickte. „Sein Spielstil steht für einen kontinuierlichen Spielaufbau, hohes Pressing und im Ballbesitz ziemlich gut bespielte Räume“, sagt Jovicic, der vom Gegner auch wenig hohe Bälle in seine Richtung erwartet. „Das war in Lafnitz so, und auch gegen Tirol erwartet uns das.“