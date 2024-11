Wenn eine Zehntelsekunde den Tod bedeuten kann

1,6 Millionen Euro steckte das Heer von 2019 bis 2024 in die Trainingsanlage Steinbach. Hier übt man Häuserkampf, Rettungseinsätze und einiges mehr. Diese Praxis soll im Ernstfall dazu dienen, dass die Einsatzkräfte schneller reagieren, was in Extremsituationen den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeutet.