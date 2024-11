Neues Projekt: Katzen-Leid jetzt endlich stoppen!

Der zweite Ansatz: Der Verein „SOS Tier – Murau und Murtal“ bekommt ein eigenes Budget, um speziell Katzen im Umfeld von Bauern zu kastrieren. Mit 5000 Euro würde sich Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer zwar nur in äußerst überschaubarer Form daran beteiligen, erkennt damit aber an, dass es ein Problem gibt. Dieses ist heuer übrigens laut Tierschützern so schlimm wie kaum zuvor, mit einer Flut an unerwünschten, halb verhungerten, kranken Babys und ganz viel Tierleid.