Skipass, Ferienwohnung: So viel muss man berappen

Ein Reiseportal erhob die Durchschnittspreise in europäischen Skigebieten für Übernachtung (Ferienwohnung) und Skipass in der Haupt- und in der Nebensaison. Fazit: Für alle Geldbörsen sind Angebote dabei, doch für zwei Tiroler Top-Orte muss man etwas tiefer in die Tasche greifen.