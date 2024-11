So schmecken heuer die besten Weihnachtskekserln

Der Weihnachtskekserl-Report

Befragt wurden demnach österreichweit 553 Personen zwischen 15 und 59 Jahren, und zwar online. Eindeutige Vorliebe – eben Vanille, ein Gewürz, das aus den fermentierten Kapselfrüchten, sprich Schoten , verschiedener Arten der gleichnamigen, in Südamerika üppig sprießenden Orchideen-Gattung gewonnen wird. In Wolkersdorf wird übrigens echte Bourbon-Vanille veredelt. Sie gilt als unangefochtene Königin der Gewürze und darf offenbar in den Advent-Naschereien nicht fehlen.