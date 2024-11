„Gladiator 2“ bringt Rache & Ruhm ins Kino zurück!

Mit Kult-Regisseur Ridley Scott hinter der Kamera knüpft „Gladiator 2“ an die überwältigende Atmosphäre des ersten Films an. Die imposanten Kampfszenen im Kolosseum, die prächtigen Kostüme und die überwältigende Kulisse versetzen das Publikum im Kino direkt in die Welt des antiken Roms. Neben Paul Mescal brilliert auch Pedro Pascal („Game of Thrones“, „The Last of Us“) als General Acacius, der Lucius in seiner gefährlichen Mission gegenübersteht. Connie Nielsen kehrt als Lucilla, der Frau an der Seite von Maximus in „Gladiator“, zurück.