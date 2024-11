Ärztekammer kritisiert „Alleingang“ bei Gehältern

Land nimmt 18,3 Mio. Euro in die Hand

Das Land Tirol hatte angekündigt, ab Jänner 2025 die Gehälter in Gesundheitsberufen des öffentlichen Dienstes erhöhen zu wollen. Dafür will die schwarz-rote Landesregierung zusätzlich zu den Gehaltsabschlüssen 18,3 Millionen Euro in die Hand nehmen.