Verführerische Düfte werden in St. Pölten kreiert

Kreationen nach Pariser Standards

Was Beatrix und Patrick nach höchsten Pariser Standards in ihrem Labor von Hand „mixen“, steht naturgemäß im starken Kontrast zum St. Pöltner Odor früherer Epochen. An diese unselige Zeit des aus der Glanzstoff strömenden Gestanks, der ein berüchtigtes Markenzeichen der Stadt an der Traisen war, erinnern sich wohl nur noch ältere Semester.