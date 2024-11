Prinzessin Kate trainiert wieder im Fitnessstudio

Familie und Herzensprojekte würden für die Prinzessin von Wales nun an erster Stelle stehen. Auf ein bevorstehendes Highlight freut sie sich besonders: Das „Royal Carols: Together at Christmas“-Konzert, das Prinzessin Kate seit Jahren kurz vor Weihnachten in der Westminster Abbey veranstaltet. Auch in diesem Jahr soll es stattfinden.