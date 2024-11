Betrunkener Autolenker kollidierte mit Radfahrerin

In Hallwang kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Im Ortsteil Esch kollidierte in der Petersbergstraße ein Pkw-Lenker (65) beim Rechtsabbiegen mit einer neben ihm fahrenden Radfahrerin (62). Die Salzburgerin stürzte und verletzte sich. Sie trug einen Sturzhelm.