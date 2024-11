Jetzt wird mit Biomasse richtig Dampf gemacht

10 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr

Die „Kärntnermilch“ braucht heute etwa zehn Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr; zehn Prozent erntet die Genossenschaft bereits per Photovoltaik von den eigenen Dächern. Und die unglaublichen 13,5 Millionen Kilowattstunden für Dampf, der in der Molkerei etwa für Erwärmung in der Produktion sowie Sterilisation gebraucht wird, werden heute noch mit Gas erzeugt. Gas, das teuer eingekauft werden muss, weil es in Europa entweder aus Russland oder über Flüssiggas-Terminals besorgt werden muss.