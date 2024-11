Wo die Adressen der heimischen Großverdiener sind

Städte eher abgeschlagen

Findet sich also die drittgrößte Stadt Niederösterreichs bundesweit auch noch unter den Adressen der „Reichen“, so ist die Landeshauptstadt davon weit entfernt. Arbeitnehmer mit Wohnort St. Pöltner verdienen durchschnittlich 45.538 Euro pro Jahr. Die Bewohner Wiener Neustadts., der zweitgrößten Stadt des Landes, 45.455 Euro. Ein bisschen besser schaut es in Krems aus – die dortigen Einwohner cashen 46.482 Euro ab.