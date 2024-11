Arbeitslosigkeit in fast allen Branchen gestiegen

Wo Arbeitslosigkeit stark anstieg

Die Arbeitslosigkeit sei im Vergleich zum Vorjahr in fast allen Branchen gestiegen. Besonders stark erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen laut AMS Tirol im Handel (+275 Personen bzw. +12,6 %), in der Warenherstellung (+204 bzw. +17,3 %), im Bereich Verkehr und Lagerei (+152 bzw. +12,2 %) und bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+86 bzw. +26,4 %). In der Beherbergung und Gastronomie sei die Arbeitslosigkeit lediglich um 2,1 Prozent höher als im Vorjahr und in der Baubranche ist sie sogar gesunken (-2,0 %).