Frau stürzte über Böschung und prallte gegen Stein

Die Einheimische befand sich am Sonntag gegen 14 Uhr gemeinsam mit ihrer Schwester in Obsteig (Bezirk Imst) beim Abstieg von der Wankspitze in Richtung der sogenannten Lacke bzw. in Richtung Lehnberghaus. Dabei rutschte die Frau auf dem Wanderweg plötzlich aus.