Schumacher setzt jetzt auf Mini-Autos

„Ich wohne seit 20 Jahren in Salzburg, aber ich wusste bis heute nicht, dass es hier eine Carrera-World gibt“, war David Schumacher (23), Rennfahrer und Sohn von Ralf Schumacher, fasziniert. Gemeinsam mit Freundin Vivien Keszthelyi sah er am Samstagabend als geladener Gast den Entertainment-Park in Puch erstmals von innen.