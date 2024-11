Wanderin verlor nach Sturz kurz das Bewusstsein

In der Gemeinde Stummerberg im Zillertal (Bezirk Schwaz) machten die 26-Jährige und ihr Begleiter am Freitag eine Wanderung auf den Hamberg. Doch beim Abstieg passierte ihr das Missgeschick. „Die Frau knöchelte gegen 17.30 Uhr um und kam in der Folge zu Sturz“, heißt es seitens der Polizei.