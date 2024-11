Überraschendes Ehe-Aus bei Weltmeister und Model

„Enzo und ich haben uns getrennt“, verkündet Cervantes in ihrer Instagram-Story. Man möchte jedoch weiter eine Familie sein und sich immer unterstützen, stellt die 24-Jährige klar. „In unserer Mitte sind nämlich zwei Kinder, die viel von unserer Liebe brauchen. Ich weiß, was für ein hervorragender Mensch und Vater Enzo ist und was für ein Herz er hat. Und das ist mir genug. Wir wollen keine Kriege auslösen, wo es keine gibt.“ Tochter Olivia kam im Jahr 2020 zur Welt, Sohn Benjamin drei Jahre später.