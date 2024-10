Ermittlungen gegen Salzburger Plattenhersteller

Bei Emissionswerte getrickst?

Außerdem soll Kronospan in Rumänien bei der Aufzeichnung der Emissionswerte getrickst haben. So seien wiederholt auf die Kommastelle identische Emissionswerte ausgewiesen worden, außerdem fänden sich zum Teil keine Emissionen in den aufgezeichneten Daten, obwohl zu den genannten Zeitpunkten die Formaldehydanlage in Betrieb gewesen sei. OCCRP wies aber auch darauf hin, dass die Anschuldigungen derzeit nicht bewiesen seien und auch keine Anklage erhoben worden sei.