Mehr als 105.000 Menschen staunten bei Klanglicht

Lichtkunst bewegt die Massen

„Auch Kunst kann Massen bewegen und emotional ergreifen. Es sind diese Momente des Innehaltens und Staunens, die den Zauber von Klanglicht an drei Abenden und jenen des Theaters das ganze Jahr über ausmachen.“ freut sich Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Bühnen Graz und Veranstalter des Licht- und Klangfestivals. Und auch Kuratorin Birgit Lill-Schnabl ist zufrieden: „Die gezeigten Kunstinstallationen ermöglichten ein Eintauchen in unterschiedlichste Traumwelten. Ich freue mich, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind und sich die Zeit genommen haben, die Arbeiten auf sich wirken zu lassen.“