LIVE ab 17 Uhr: Der LASK muss gegen Hartberg ran!

Am 3. August hat der TSV Hartberg mit Trainer Markus Schopp gegen den LASK mit 1:2 verloren. Fast drei Monate später kommt es heute neuerlich zum Duell der beiden Teams in der Bundesliga. Schopp hat aber die Seiten gewechselt, hofft also, dass sich die Linzer wie in Hartberg auch in der eigenen Raiffeisen Arena durchsetzen. Für viel Brisanz ist im Aufeinandertreffen des gastgebenden Achten mit dem Sechsten durch diese Konstellation gesorgt.