„Rapids Fußballgott würde mir den Sieg verzeihen“

Durch eine kleine Holztüre in den wunderschönen Innenhof, danach exakt 24 Stufen in den ersten Stock. Bilder von den prägendsten Momenten, Kreuze und Fußballtrikots zieren die Wände, dazu sticht der Boxsack am Ende vom Gang sofort ins Auge. „Willkommen in meinem Reich“, begrüßte Christoph Pelczar die „Krone“ beim Lokalaugenschein am Dienstag in der Pfarre im niederösterreichischen Weikendorf.