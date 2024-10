Der Arzt, dem Mütter vertrauen

Zarte 3460 Gramm wog Klein-Lea als sie am 12. Oktober – sorgfältig von Dr. Martin Imhof und seinem beherzten Team an erfahrenen Hebammen und Stationsschwestern ins Leben begleitet – das Licht der Welt erblickte. „Das Mädchen ist entzückend“, streut der Mediziner, der das Vertrauen so vieler werdender und auch „vollendeter“ Mütter genießt, der glücklichen jungen Mama Bettina Haidinger-Schindl aus Göllersdorf Rosen. Nach unserem Besuch in der Klinik können wir das nur bestätigen. „Ich habe mich von der ersten Sekunde an hier geborgen gefühlt – und erst recht als mein Mäderl geboren wurde“, strahlt denn auch die 35-jährige Frau – ihr Kind liebevoll umsorgt.