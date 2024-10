Bürgermeister legt sich mit Rechnungshof-Chefin an

Brisante Post aus Wiener Neustadt landet dieser Tage in Wien auf dem Schreibtisch von Margit Kraker. Denn Bürgermeister Klaus Schneeberger hat nach dem kritischen Prüfbericht zu Klimaschutzmaßnahmen der Stadt seinem Ärger in einem Brief an die Rechnungshof-Präsidentin Luft gemacht. Und zwar ordentlich.