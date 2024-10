Mats Hummels zeigt sich mit neuer Freundin

Model und Influencerin

Wobei: So ganz frisch dürfte die Beziehung eh nicht mehr sein. In der Branche wird gemunkelt, dass die Liaison zwischen den beiden schon seit 2023 läuft. Hummels war bis 2022 mit Cathy verheiratet. Seine jetztige Freundin ist Model und Influencerin. Auf Instagram zählt sie fast zwei Millionen Follower. Hummels selbst bringt‘s auf über fünf Millionen. Gemeinsame Fotos sucht man da wie dort vergeblich. Wie gut, dass die Paparazzi am Roten Teppich beim „Ballon d‘Or“ zur Stelle war.