Nervenkitzel garantiert in der neuen Staffel

Bluttat in Kitzbühel

In der ersten Folge der neuen Staffel geht es um einen besonders erschütternden Fall: Eine junge Frau verschwindet spurlos, und die Ermittlungen laufen ins Leere. Erst 18 Jahre später kommen verstörende Details ans Tageslicht, die eine schockierende Wende in den Ermittlungen bringen. Was geschah wirklich, und warum dauerte es so lange, bis der Fall gelöst werden konnte? Diese und weitere brisante Details erfahren Sie in der aktuellen Episode, die Sie HIER nachhören können.