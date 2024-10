Ein echter Schotte im weiten Land

Von Harland in die Highlands

Alljährlich lädt der Harlander „brave heart“, der das Wohl des „House of Scotland“ in die Hände der Shetlandwool-affinen Ines Bogensberger gelegt hat, zu besonderen keltischen Momenten. Sie steht jetzt – aktuell in der Seilergasse in Wien an vorderster Front. Zu Harfenklängen von Claudia Mantovani kam vor allem den stellvertretenden Botschafter der grünen Insel, Justin Dolan und die junge irische Schneiderin Sarah Murphy wohl etwas Heimweh auf